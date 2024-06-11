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【真作】野東端/旭日老松図/日ノ出松図/正月掛/掛軸/名家伝来/AC-720
商品番号 J81487726261
商品名

【真作】野東端/旭日老松図/日ノ出松図/正月掛/掛軸/名家伝来/AC-720
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】野東端【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は薄汚れあり、多少の時代感と破れ補修痕、全体に汚れシミ、巻きシワなどあります。表装は天地に汚れシミあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　210×幅　68㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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