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S.H.figuarts カーネイジ　フィギュアーツ
商品番号 P32689783893
商品名

S.H.figuarts カーネイジ　フィギュアーツ
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 6,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツのカーネイジになります。開封後、日の当たらない場所で飾っていました。目立った傷や汚れ等はないと思いますが、一度人の手に渡ったことをご了承頂けた方のみご購入いただけますようお願いします。フィギュア種類···アクションフィギュア
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http://narcologia.ru/goods/tenet348363.html
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