S.H.figuarts カーネイジ　フィギュアーツ



TAMASHII NATIONS - ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ (ヴェノム:カーネイジ) バンダイ・スピリッツ SHフィギュアーツ アクションフィギュア TAMASHII NATIONS - ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ (ヴェノム:カーネイジ) バンダイ・スピリッツ SHフィギュアーツ アクションフィギュア



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S.H.フィギュアーツのカーネイジになります。開封後、日の当たらない場所で飾っていました。目立った傷や汚れ等はないと思いますが、一度人の手に渡ったことをご了承頂けた方のみご購入いただけますようお願いします。フィギュア種類···アクションフィギュア