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商品詳細
ネック材料:カナダメイプルネックフィンガーボード:メイプル指板半径:9.5\"チューナー穴:8ｍｍナットbone:42ｍｍフレット:21.ジャンボフレット仕上げ:ニトロサテン塗装色:ローステッドエイジドネイチャーカラースケールの長さ:648ｍｍヒール幅約55.7mmヒール高25.6mm（中心）23.8mm（両サイド）重量 569gニトロサテンフィニッシュネックなので手にフィットし滑らかに演奏できます。見た目も良いビンテージスタイルネックで本当に気に入って頂けるオススメなネックです。···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocaster
http://narcologia.ru/goods/plaque890407.html
http://narcologia.ru/goods/composite999654.html
http://narcologia.ru/goods/organization654962.html
ストラトキャスターネック No172 ローステッドビンテージ ワンピースメイプル
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