YAMAHA ヤマハ マーチングシロフォン MXL-32A

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YAMAHAヤマハマーチングシロフォンMXL-32A【MXL-32AとMXL-32AFの違い】MXL-32A音板材は豊かな響きが美しいローズウッドを採用。メーカー希望小売価格:176,000円（税込）MXL-32AF音板材は温度や湿度によるピッチ変化の少ないFRPアクースタロン音板を採用。メーカー希望小売価格：154,000円（税込）ご覧いただきましてありがとうございます。こちら音板材は豊かな響きが美しいローズウッドを採用のMXL-32Aです。キズ、汚れ、へこみがありますが音出しや使用に関しては良好です。状態につきましては写真をご確認ください。こちらは本体のみになります。商品の元箱が無いので丁寧に梱包してお届けいたします。中古の商品ですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。※こちらは中古で購入した商品になります。当方では使用しておりませんが詳しい使用期間や使用頻度は分かりかねてしまいますので予めご了承ください。※トラブル防止と公平なお取引の為、メルカリの正規ルールでは無い専用や取り置き等は対応致しかねます。購入希望者が複数いらっしゃった場合は早い者勝ちとなりますのでご了承下さい。※お支払い完了後、通常でしたら翌日までに発送いたしますが3日前後不在の時が不定期にある為発送日数を2〜3日とさせていただいております。事前に発送についてコメントを頂ければいつ発送できるかお伝えいたします。#YAMAHA#ヤマハ#マーチング#シロフォン#シロホン#木琴#楽器