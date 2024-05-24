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タカラ　ミュータントタートルズ　フィギュア　レオナルド
商品番号 Q37147993897
商品名

タカラ　ミュータントタートルズ　フィギュア　レオナルド
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ミュータントタートルズのフィギュア当時物です。長期保管により箱は傷、汚れ、擦れ等ありますが中身は非常に状態良いです。お写真にて確認お願いいたします！ミュータントタートルズミュータントレオナルドタカラ　フィギュアMutantTurtlesB3BOX
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