9R.I.P アニメイト特典 缶バッジ

ご購入の前にお手数ですが当方プロフィールをご一読ください。◎即購入可9R.I.P9RIPアニメイト特典①描きおろし缶バッジ3個セット香羊魅ナミ幸麿②描きおろしちびキャラ缶バッジ8個セット③描きおろしちびキャラアクリルスタンドキーホルダー8個セット④録りおろしドラマストリーミングコード「友情の果て」[出演]紅華：増田俊樹香羊：鈴木崚汰星絆：柿原徹也聖ヤ：立花慎之介⑤店舗特典ドラマストリーミングコード「仄暗い悪の侵入から」[出演]魅ナミ：岡本信彦幸麿 ：KENN狐春 ：阿座上洋平以上5点セットになります。未開封品ですが、一度人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はお控え下さい。



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