オーボエ　マリゴM2用　ヘッドジョイントS

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商品詳細
marigauxm2のヘッドジョイントSです。Mしか使っておらず、かつ、複数本持っているので、出品することにしました。ジョイント部分は現在のようなダブルメタルではありません。第2オクターブの金具は、リムーバーで外す時に引っ掛けて傷をつけてしまいました。気になる場合は楽器店で交換してもらってください。割れたことは一度もありません。木部は引き締まった感じで、最近は吹いてないですが、クリアな音がしていたと思います。出品にあたり、キーは軽く磨いておきました。キーオイルは古いものは拭き取り、新しいものを差しています。木製のキャップ？も付随します。お値下げ、ご相談ください。
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