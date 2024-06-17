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送料無料　時代物　真峰造　銅製龍紋獣耳花瓶　高さ26ｃｍ
商品番号 A85819003997
商品名

送料無料　時代物　真峰造　銅製龍紋獣耳花瓶　高さ26ｃｍ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　26ｃｍ　幅約　29.5ｃｍ　胴径約　27ｃｍ　重さ4.3ｋｇご覧のように、綺麗な銅製龍紋獣耳花瓶です。やや錆汚れが見られますが、状態はとてもよい、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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