yutaさん　ギター2点セット

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商品詳細
-黒 ベース BB234https://jp.mercari.com/item/m91275518999-アクア エレキギター 112Vhttps://www.ishibashi.co.jp/ec/product/4957812369381?utm_source=googleshopping\u0026utm_medium=cpc\u0026utm_campaign=eg_ot\u0026gclid=EAIaIQobChMIqoDT5uL6gQMVo2APAh0QOAX0EAQYAyABEgJ-2vD_BwEアイテムは個別に販売できます。年末までに売却する必要があります。ご興味がございましたらお知らせください。価格についてもご相談させていただきます。
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