ブルーロック　ちびぐるみ　サンリオ　凪誠士郎　御影玲王　2点セット

TVアニメ『ブルーロック』×サンリオキャラクターズちびぐるみvol.2A凪誠士郎B御影玲王2種類セット新品、未使用早い者勝ち値下げコメントにて匿名配送可能バラ売り可能クレーンゲームで獲得したプライズ商品ですので、獲得時の細かい傷等が気になる方はご遠慮下さい。万一の中身の不良等につきましては、販売元に問い合わせ下さいます様お願い致します。キャンセル不可グッズ種類···プライズ/一番くじ



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