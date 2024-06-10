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ポケモンカード 旧裏 わるいリザードン
商品番号 F10774492616
商品名

ポケモンカード 旧裏 わるいリザードン
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旧裏　わるいリザードン　No.006★自宅保管　中古、スレ、キズ等あります。気になる方は、ご遠慮下さい。防水、補強して発送致します。
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