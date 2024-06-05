仮面ライダーウィザードフレイムドラゴ・フィギュア

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商品詳細
【未開封】■キレイな状態ですが パッケージに微小キズがあります。■クリアファイルに入れたまま保管していたので 購入時にはすでに付いていたと思われます。■自宅での保管ですので気になられる方は購入をご遠慮ください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◆疑問がございましたらコメントください。◆ご質問がございましたら、お気軽にコメントください。◆よろしくお願い致します。★プロフィールをご覧ください。フィギュア種類...コレクションフィギュアキャラクター...仮面ライダーシリーズスケール...ノンスケール
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