YAMAHA パシフィカ PAC112V red ケース付属

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商品詳細
新品で購入しましたが、使用機会が減ったため出品しました。あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。値引き交渉承りますのでコメントよろしくお願いします。【状態】ネック：ストレートピックアップ：サビ無しブリッジ：サビ無しボディ：目立った傷や汚れなどなし付属品：ソフトケース、ギタースタンド#YAMAHA#ヤマハ#パシフィカ#PACIFICA#112V#エレキギター#ぼっち・ざ・ろっく#ぼっちざろっく#後藤ひとりシリーズ···PACIFICAタイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···スタンド・ハンガー
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