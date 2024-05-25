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- 1/24アオシマ ギャルソンジェレイドGTアコードワゴンCF6 完成品
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商品詳細
アオシマのアコードワゴンの完成品です。素人制作のため完璧なものをお求めの方はご購入おやめください。発送時にパーツなど外れないように工夫しますが外れる場合がございますので、購入者様で修理お願いします。トランクスムージング、クリアテール仕様。トランクオーディオは飾りなので音はなりません。 その他質問ございましたらお気軽にコメントお願いします。トランクを支えてる棒は付属しません。種類···車・トラック仕様···完成品スケール···1/24
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