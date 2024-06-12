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ポケモンカード レイジングサーフ boxシュリンク付き
商品番号 X47673374333
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ boxシュリンク付き
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはレイジングサーフシュリンク付き1boxになります。新品・未使用・シュリンク付きです。ヨドバシ.comの抽選販売によるものです。状態は写真にてご確認の上、納得の上ご購入ください。すり替え防止のため、返品交換は致しかねます。#ポケモンカードゲーム#スカーレット#バイオレット#レイジングサーフ#拡張パック#ポケモン
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