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中国墨(蔵煙)
商品番号 U81309223236
商品名

中国墨(蔵煙)
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 18,500 円
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商品詳細

書道・習字用品...墨父のコレクション整理です。蔵煙と書かれた箱入りです。箱のサイズは10cm×10cm×2.3cm7.7cm×2.0cm×0.7cmの墨が4本入っています。4本のうち1本に2ミリ程度の欠けがあります。徽州休城胡開文監製五石頂煙文化大革命以前の作品でしょうか。長期保管品であることをご理解の上ご購入下さい。
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