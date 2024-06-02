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【ポケカ】おじょうさまSR 【極美品✨】ローダー付き
商品番号 I67266882006
商品名

【ポケカ】おじょうさまSR 【極美品✨】ローダー付き
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRおじょうさまのSRです。素人目では横線や傷等はなく、センタリングも良いので大変綺麗な状態だと思います。写真等追加のご要望がありましたらお気軽にお申し付けください。トラブル防止のため、プレイ用でのご購入をよろしくお願いします。また、すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。発送の際は濡れ対策、折れ対策としてローダーに入れて発送しようと考えております。
http://narcologia.ru/goods/reflector220364.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual613746.html
http://narcologia.ru/goods/composite219554.html

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