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- 【ポケカ】おじょうさまSR 【極美品✨】ローダー付き
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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRおじょうさまのSRです。素人目では横線や傷等はなく、センタリングも良いので大変綺麗な状態だと思います。写真等追加のご要望がありましたらお気軽にお申し付けください。トラブル防止のため、プレイ用でのご購入をよろしくお願いします。また、すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。発送の際は濡れ対策、折れ対策としてローダーに入れて発送しようと考えております。
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