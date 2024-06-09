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ポケカ　スノーハザード　ex SR　まとめ売り　13枚セット
商品番号 B14532633812
商品名

ポケカ　スノーハザード　ex SR　まとめ売り　13枚セット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　スノーハザードパオジアンexSR　３枚イキリンコexSR　３枚コノヨザルexSR　２枚ヤドキングexSR　２枚チオンジェンexSR　２枚ダイオウドウexSR　１枚計13枚セット画像の商品となります。値下げ＆バラ売り不可。目立つキズ等は無いですが、トラブル防止の為、あくまでもプレイ用として出品させて頂きます。濡れ・折れ防止をして、ネコポス発送となります。画像にて判断して頂き、ご納得頂ける方のご購入よろしくお願い致しますm(__)m※ご購入前に自己紹介欄をご覧下さい。ボックスパックシングル...シングル(まとめ売り)レアリティ...SRスノーハザードsr
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