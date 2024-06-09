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BTS ハイブインサイト　ポストカード　フォトカード
商品番号 R12575950331
商品名

BTS ハイブインサイト　ポストカード　フォトカード
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYBEINSIGHT特別展示の会場にて購入しました。ポストカードブックとフォトカードセットです。両方とも1度開封しておりますが、抜き取りはございません。中古品の素人保管であることをご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。バラ売り・お値下げ交渉は不可です。防弾少年団　バンタンBTS公式グッズBTS公式トレカナムジュンジンユンギホビジミンテテジョングク
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