

古志埜庵 五平窯 十一代 加藤二三男 鳴海織部 水指 茶道具 d55-



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↓水指一覧↓【#NextOnemizusasi】古志埜庵五平窯十一代加藤二三男の鳴海織部水指です。 横約17.8cm 高約15.9cm 奥行約15.4cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。