【Gerd Knapper】ゲルトクナッパー　向付五客揃い

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益子焼 【GerdKnapper】ゲルトクナッパー◆作品…灰釉コバルト•鉄釉流文扇面向付◆作品製作時期…1986年頃◆師:人間国宝 島岡達三益子焼で初めての外国人陶芸家です。陶歴書は画像参照ください。◆母が知人と共に大子迄、窯へ向い焼き上がった品を直接購入した品物です。父は知らずにいた様です。沢山の陶器の収納の中でクナッパー氏と書かれた確りした箱から緩衝材に包まれておりました。共箱はあったのか？作らなかったのか分かりません。使用目的で購入しています。◆状態…未使用の様です。ワレ、カケ、ヒビ等なく立派な作品です。最近、見つけ気付いたばかりです。◆約36年前頃に購入しています。すでに、クナッパー氏は1986年に内閣総理大臣賞受賞をしており、贅沢な買物をしていたと思います。◆サイズ…横最大幅 約 21.0cm位 …奥行き 約 10.5cm位 …高さ 約 3.5cm位◆向付の重量 500g前後 個体差あり。ずっしりと大型な存在感のある作品です。おもてなしの『主役級の向付』です。造形作家としてのクナッパー氏らしい作品です。この時期に壁画作製のコバルト、鉄釉流紋を手がけております。日本人の詫び寂び陶芸とは異なりアート芸術の印象です。種類...皿・鉢 向付◆共箱なし。陶歴書と黄布をお付けします。◆配送…5点の作品「向付」を♺リサイクルダンボールに入れて発送いたします。◆高価な作品を使用出来ませんので、気に入ってくださいます方にお譲りする事に致しました。素人の家庭には贅沢品です。何かと細かい事に神経を使う方のご購入はお控えくださいませ。◆プロフィールをご一読の上、ご購入願います。宜しくお願い致します。#GerdKnapper#ゲルトクナッパー#島岡達三#ドイツの陶芸造形家#益子焼#大子町#向付239000→213000