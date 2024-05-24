Sサイズ 新品 オンラインストア完売 男闘呼組 ロックＴシャツ 黒 グリーン

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◆即購入OKコメント不要です◆★男闘呼組TシャツSサイズ◆新品未着用（試着も無し）ですが購入時の袋は破棄してしまい、ハンガーにかけて保管していました。◆検品はしておりますが、素人出品の為、見落としがあった場合はご容赦ください。◆購入時より畳みジワがございます。◆小さく畳んで発送いたします。◆お値下げは考えておりませんm(⁠__)m【ご注意】＊猫を飼っています。極力気を付けますが、梱包時、猫の毛が不着してしまう恐れがありますので、アレルギーの方、気になる方はご購入をお控えください。＊自宅保管品の為、極端に神経質な方のご購入はお控えください。✼簡易包装、箱や梱包資材の再利用にご理解ください。✼喫煙者はおりません。#男闘呼組#成田昭次#高橋一也#岡本健一#前田耕陽