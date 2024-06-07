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彫刻家　加藤知彦作　木彫　「遊鯉」　置物　共箱　C　5119
商品番号 N45010173405
商品名

彫刻家　加藤知彦作　木彫　「遊鯉」　置物　共箱　C　5119
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約10cm　幅約27cm×8.3cm　重さ約300g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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