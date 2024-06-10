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【新品】hallmark社 ペパーミントパティ フランクリン キリストフィギュア
商品番号 E95067273531
商品名

【新品】hallmark社 ペパーミントパティ フランクリン キリストフィギュア
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#sooulショップのスヌーピーフィギュア一覧アメリカで購入したもの。日本では販売されていないレア物になります。新品未使用品ですが、ビンテージ品にご理解のある方、宜しくお願い致します。箱には破れがあります。【サイズ】フィギュア縦約10cm他にもスヌーピーのグッズを出品しております。随時出品しますのでフォローしてチェック頂けると幸いです。#ホールマーク#スヌーピー#snoopy#peanuts#ピーナッツ#HALLMARK#ビンテージ#フィギュア#インテリア#置物#チャーリーブラウン#ルーシー#サリー#ライナス#レア#クリスマス#キリスト
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