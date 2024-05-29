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VOX / HC-AC30 ハードケース
商品番号 K19367100537
商品名

VOX / HC-AC30 ハードケース
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 8,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丁寧に梱包し、迅速に発送いたします！特徴VOXのAC30用ハードケース。キャスターがついているので持ち運びが楽です。スペック■AC30用ハードケース■キャスター付■外寸：W738xH668（キャスター付）xD308mm■内寸：W718xH575xD288mm■重量：約9kgサウンドハウス価格　¥50,400（税込）
http://narcologia.ru/goods/recycling560014.html
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