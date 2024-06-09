Photogenic ジャズベース エレキベース

PhotogenicジャズベースエレキベースJBフォトジェニックのジャズべタイプのベースになります。状態比較的良好です。初めてのベースやとりあえずベースが1本欲しい方などいかがでしょうか。◎状態音出し、つまみガリ無く正常で確認済み。弦高調整して弾きやすいポジションにしています。フレット8割以上残りあり傷などについて、ボディ裏面に黒ずみの擦れあります。他は小傷、細かい擦れ程度で全体的に綺麗です。◎付属品ベース本体のみ発送はプチプチ包装を施した上でダンボール梱包にて出荷致します。運送便はヤマト、もしくは佐川急便での対応となります。



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