三代豊国（国貞） 名妓三十六佳撰 萬山の話 浮世絵 錦絵 版画

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三代 豊国天明6年（1786）～元治元年（1864）江戸時代の浮世絵師。のちの三代目歌川豊国。初代豊国の門人で弘化元年（1844）に豊国の号を継ぐ。「役者絵の国貞」と呼ばれるが、美人画においても時代の好みを反映した粋で艶な猫背猪首型の美人を描き、人気の高さはその圧倒的豊富な作画量に象徴される。本作の「名妓三十六佳撰めいこさんじゅうろっかせん」「萬山の話まんざんのはなし」も京都の名家出身の名妓の図です。サイズ約72.5×35.2cm素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。部分裏打ち、痛み、欠け、シミ、虫食い、補修等ございます。商品の刷り、状態等に関しましては画像でご判断ください。神経質な方はご購入しないでください。写真をよくご覧頂き、ご理解いただける方のみ、ご購入を、お願いいたします。※商品写真をご覧になるモニター環境、商品の素材などの特性により、色合いは実物と多少異なる場合があります。また、当方は匿名配送としますのでご理解いただける方のみご購入ください。★急遽、出品停止する可能性があります。気になる商品がありましたら、お早めにご購入下さい。種類...浮世絵