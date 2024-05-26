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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。必ず商品説明をご確認ください。KINGOFARTISTフィギュア×2スネイクマン バウンドマンセットになりますこちらは全て【未開封品】となります。こちらの商品はプライズ品です。箱に初期傷、凹みがございます。神経質な方や完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。ワンピース フィギュアワンピース フィギュア プライズギア4フィギュアギア4バウンドマンギア4スネイクマンONEPIECE-ワンピース-フィギュアONEPIECE-ワンピース-プライズKINGOFARTISTフィギュアキングオブアーティスト フィギュア人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)
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