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ギア4 フィギュア
商品番号 M97870815896
商品名

ギア4 フィギュア
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。必ず商品説明をご確認ください。KINGOFARTISTフィギュア×2スネイクマン　バウンドマンセットになりますこちらは全て【未開封品】となります。こちらの商品はプライズ品です。箱に初期傷、凹みがございます。神経質な方や完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。ワンピース　フィギュアワンピース　フィギュア　プライズギア4フィギュアギア4バウンドマンギア4スネイクマンONEPIECE-ワンピース-フィギュアONEPIECE-ワンピース-プライズKINGOFARTISTフィギュアキングオブアーティスト　フィギュア人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)
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