人間国宝　山本陶秀　黄胡麻窯変徳利　最上位作

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商品詳細
人間国宝山本陶秀黄胡麻窯変徳利 最上位作M267◆素晴らしい黄胡麻の窯変徳利です◆晩年の最上位作です◆共箱の蓋の表面は丸みを持っており、裏の桟は四方桟です.◆紐は二重紐です寸法 高さ約12.3cm 径約9.5cm共箱と布と栞があります未使用品です経年のヨゴレ等はご理解の程、よろしくお願いいたします58000円
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