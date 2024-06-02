前 志芸男 作「 棗」茶道具

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商品詳細
人間国宝前大峰氏に師事した、日本工芸会員沈金師の前志芸男氏の棗です。母が三越で16万円で購入したようですが、蓋裏に記入していた為、格安でお譲り致します。蓋径約6.6cm高さ約6.６cmの円筒形
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