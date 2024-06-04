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ローランド　TD-25 ハイハットスタンド　ツインペダル　スローン付き
商品番号 G87900977923
商品名

ローランド　TD-25 ハイハットスタンド　ツインペダル　スローン付き
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 34,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランド　TD-25です。本体、ハイハットスタンド、スローン、ヘッドホン、ツインペダル付属します。手渡し可能です。現状優先3Nでお願いいたします。その他、バイク、車関連、楽器類など出品しております。お時間ありましたら、他の出品もご覧下さい。古物商認可第452550006998号神奈川県公安委員会K.Tクラフト種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···初心者
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