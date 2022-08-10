S.H.Figuarts フレンドリーネイバーフッドスパイダーマン

スケール...1/12フィギュア種類...アクションフィギュア2ヶ月前に購入し、以降ポージングは特に付けず棒立ちで飾ってました。間接等の緩みはなく、付属品欠品ございません。本体自体に目立つキズや汚れもありません。尚、外箱には多少の傷や凹みがあります。写真を確認しご了承の上、検討お願い致します。宜しくお願い致します。



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S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン【2次：2023年2月発送分】



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