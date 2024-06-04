希少！限定カラー！ARTURIA MICRO BRUTE アナログシンセサイザー

中古品になります。100台限定の商品です。別売りデッキカバー付属綺麗な美品です。動作確認済です。お写真のものが全てです。コルグ／KIDは、アナログ・モノフォニック・シンセ、ARTURIAMicroBruteの限定カラー・バージョン「MicroBruteRed」を１月下旬に発売する。ボディはシースルー・レッドで、国内では100台限定。そのほかのスペックはMicroBruteに準じている。【主な特徴】※MicroBruteと同機能●100%アナログの信号経路●Steiner-Parkerマルチモード・フィルター（LP/BP/HP）●オシレーター・ミキサー（Overtone、ノコギリ波、三角波、矩形波）●Ultrasaw:ノコギリ波に「揺れ」を付加●Metalizer:三角波に強烈なハーモニクスを付加●Overtone:1オクターブ下〜5度上のトーンを連続可変でミックス●ADSRエンベロープ・ジェネレーター●VCA（エンベロープとゲートの２モード）●ステップ・シーケンサー（８パターン／外部MIDIと同期）価格：55,000円管理番号554489



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