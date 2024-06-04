セイモアダンガン ALNICO V STAPLE SUGIZO LUNASEA

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商品詳細
SeymourDuncanCUSTOMSHOP製ALNICOVSTAPLEピックアップです。ネック側用、カバーはブラックです。新品購入後１度ハンダを通して取付を行いましたが、仕様変更のため不必要となりましたので出品致します。箱、配線図、ピックアップカバー、ピックアップ取付ビスが全て揃っています。傷つき防止のフィルムを付けている状態で発送致します。LUNASEASUGIZOファンの方、EDWARDSギターをNavigatorギターに近づけたい方におすすめです。#Duncan#ダンカン#P90#LUNASEA#SUGIZO#ESP#Navigatorシリーズ...ESPアクセサリー・パーツ...ピックアップ
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