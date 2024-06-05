縦 約172.5ｃｍ横 約34.5ｃｍ保存箱有シミ・ヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃春草帰牧



春草帰牧 保存箱 MA821-



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