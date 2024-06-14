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リザードンv sar psa10
商品番号 C37638192867
商品名

リザードンv sar psa10
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンvsarのpsa10です。ケースごと丁寧に梱包して送付させていただきます。米国のカード鑑定機関であるPSAに鑑定しもらった商品であり、商品の真贋及び状態を保証する商品です。鑑定品のため、点数によって状態を表しています。点数の割に状態が悪いなどのご指摘は対応できかねますのでご理解をお願いします。またPSAから返却時点でのケース等に初期傷等がある場合もございますので、神経質な方はお控えください。トラブル防止のため必ず画像にて状態をご確認頂き、ご納得の上でご購入頂くよう宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Stanford459873.html
http://narcologia.ru/goods/seamless735929.html
http://narcologia.ru/goods/pompous525023.html
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