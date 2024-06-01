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モーメンツゴーラウンド　ダッフィー　新品　ディズニーリゾート限定
商品番号 Q62171602713
商品名

モーメンツゴーラウンド　ダッフィー　新品　ディズニーリゾート限定
ブランド名 トウキョウディズニーリゾート
特別価格 税込 5,576 円
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商品詳細

東京ディズニーリゾート限定販売モーメンツゴーラウンド　ダッフィー⭐︎7パーツ全て揃ったフルセット新品未開封【内容詳細】1.ベース：ルミナスゴールド2.モーメントパーツ：マイフレンドダッフィー3.イヤー：ダッフィー4.文字：DREAMミッキー型　お城型5.チャーム：ダッフィー6.チェーン：ゴールド7.クレイドル：ロイヤル⭐︎クレイドルとチェーン付きなので、置き型としてもチャーム型としても使用できます。ダッフィーのパーツはディズニーシー限定販売です。お写真のセットを発送いたします。※変更は出来かねます。発送はゆうパケットプラスで箱入り匿名配送を致します。パーツが壊れることがないようエアーパッキンを使用して丁寧に梱包させて頂きます。最後に、発送まではお日にちを頂く場合があります。設定した期日以内には発送しますのでご了承下さいませ。※お値下げ不可となります。#ディズニーシー#ディズニー40周年#モーメンツゴーラウンド#ダッフィー#ディズニーリゾート
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