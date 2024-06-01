カタツムリの油絵【日進月歩】作者サイン入り◆本庄セナ◆最大5000円OFF

1点物のアート作品です。こちらの作品は2023年5月に制作された新作です。カタツムリに金色の絵の具が仕様されており、角度によって光が反射します。※※※作品情報※※※作品タイトル【日進月歩】作者【本庄セナ】(最近、本庄世奈から本庄セナへ作家名を変更)サイズ【サムホール(SM)サイズ.キャンバス】私のプロフィールに作者の詳しい情報有り◆額縁付属(額縁無しの場合、5000円値引きします)◆吊り具装着済み◆額縁、裏や金具に経年劣化の傷やダメージありますが、そのまま問題無く使用できます。◆絵画自体は新作ですので、未使用に近いとさせていただきます。色味は使用しているデバイスにより多少異なる場合があるのをご了承ください。・他のサイトでも出品する可能性があるので、もし売り切れた場合はこちらでの出品削除します。〜以下検索用〜#油絵#油彩画#絵画#ハンドメイド#アクリル画#アートボード#アートキャンバス#絵#イラスト#アート#インテリア#モダンアート#油彩画家#原画#インテリアアート#美術品#芸術品#パネルアート#インテリア雑貨#おしゃれ雑貨#雑貨#壁掛け#おしゃれ#カタツムリ#蝸牛#面白絵画#プレゼント#壁絵#デザイン#モダンリビング#モダンインテリア#現代アート#壁紙#ウォールアート#ペイント#手書き#ギフト#北海道#ハンドメイド絵#生物画 #ナチュラル系#ダークアート#ゴシック#一点物#細密画#インテリア絵画#生命#ユニーク雑貨#オイルペイント#シュールレアリスム#写実画 #オリジナル#オリジナルアート #かたつむり〜検索〜キースヘリングKeithHaringバンクシーバスキアクロードモネパブロピカソルノワールゴッホ児玉幸雄山下清藤田嗣治岡本太郎三岸節子佐伯祐三モネサルバドール・ダリ片岡珠子中川一政山下清日本画風景画洋画小磯良平草間彌生林武横山大観ジミー大西奈良美智リトグラフ水彩画絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...動物主な画材...油彩絵の具



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