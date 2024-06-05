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BUCK-TICK ヤガミトール　サイン入りトレカ２枚
商品番号 W92952080860
商品名

BUCK-TICK ヤガミトール　サイン入りトレカ２枚
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。BUCK-TICKヤガミトールさんのサイン入りトレカ2枚セットになります。購入後にファイルにて保存しましたが数年たったおりますので使用感等はあるかと思いますことをご了承願います。新品同様を希望される方はご購入をお控えください。値段交渉は不可です。ばら売り不可ですこのほか樋口豊さんのサイン入りトレカもセットで出品いたします。おまとめされる場合はご購入前にコメントをお願いいたします。気持ちではありますがお値下げして専用にてご用意いたします。よろしくお願いいたします。
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