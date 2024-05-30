川村壱馬 BOTカード

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商品詳細
川村壱馬BOTカード4種(LUPUSsiomiudoa)のセットです。硬化ケースに入れて暗所にて保存していました。傷や折れは無いです♪即購入○値下げ交渉○THERAMPAGE川村壱馬botカードトレカ
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