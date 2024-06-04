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- UVERworld TAKUYA∞ ブログ本第1弾\u0026第2弾セット
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商品詳細
UVERworldTAKUYA∞のファンクラブ限定ブログ本です。観賞用に買いましたが、断捨離のため出品します。第1弾と第2弾のセット販売です。(バラ売り不可)写真の通り未開封品ですが、自宅保管である旨をご理解ください。グッズ種類···その他
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