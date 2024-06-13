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あいみょん　サーチライトメモリアルTシャツ　B
商品番号 B48887809718
商品名

あいみょん　サーチライトメモリアルTシャツ　B
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎あいみょん\"AIMYON弾き語りLIVE2022-サーチライト-in阪神甲子園球場\"★サーチライトメモリアルTシャツB◯新品未開封◯サイズ　　Lサイズ身丈約74cm/身幅約55cm/肩幅約50cm/袖丈約22cm◯素材綿100■必ずプロフィールをご覧頂いてから、ご検討お願いします■自宅保管品の為、中古品　である事をご理解頂だき　　　　　　　　　御購入お願い致します■商品発送後の返品・交換は、お断りしています。　■ご不明な点がございました　　　　　ら購入前にコメントにてお　　問い合わせください。　充分納得した上で、ご購入　　　　ください。
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