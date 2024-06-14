キハダ SR PSA10

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商品詳細
種別···シングルカードレアリティ···SR鑑定状況···PSA10キハダSRPSA10状態は写真にてご確認ください。商品の性質上、返品不可でお願いします。中古品につき神経質な方はご遠慮ください。御了承いただける方のみよろしくお願いします。追加写真、必要であれば承ります。
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