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島村楽器 音音 カホン ⭐︎専用ケース付き⭐︎
商品番号 I74540336051
商品名

島村楽器 音音 カホン ⭐︎専用ケース付き⭐︎
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島村楽器ブランド音音のカホンです。使用回数は5回程度です。使用後、自宅にて保管していました。小さな傷や汚れはあるため、神経質な方はご遠慮ください。カホンの中は写真でご確認ください。専用ケースも付属させていただきます。打面に細かい傷はありますが、カホンとしては全く問題なく楽しめます。種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/injure890767.html
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