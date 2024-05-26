島村楽器 音音 カホン ⭐︎専用ケース付き⭐︎

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島村楽器ブランド音音のカホンです。使用回数は5回程度です。使用後、自宅にて保管していました。小さな傷や汚れはあるため、神経質な方はご遠慮ください。カホンの中は写真でご確認ください。専用ケースも付属させていただきます。打面に細かい傷はありますが、カホンとしては全く問題なく楽しめます。種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···初心者