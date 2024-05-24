昭和レトロ★『Little Twin Stars キキララ』パイプ椅子★A95

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●商品説明ご覧頂きありがとうございます。【昭和レトロ★『LittleTwinStarsキキララ』パイプ椅子★A95】 ・こちらの商品は中古品（現状品）となります。・経年による使用感、傷み、サビ等がございます。※サイズ幅：約42.5㎝×奥行き：約38㎝×高さ：約75㎝座面高さ：約44㎝ 座面サイズ：約36㎝×約36㎝折り畳んだ状態：約86㎝※素人による採寸のため多少の誤差はご容赦くださいませ。画像にあるものが全てです。一通り目を通して気付いた点は記していますが、見落としがある場合もあります。ご理解、ご了承のほどお願いいたします。●注意事項※撮影技術・商品説明など、実際の状態を十分に表現できないことがありますのでご了承ください。ご理解の上、写真で判断できる方のみご購入お願い致します。※細かい点が気になる方、また完全品をお求めの方のご購入はお断り致します。※ご購入後の交換、キャンセルはお受けできません。購入は商品説明を確認し納得の上でお願い致します。この他にも、多数出品しておりますので、御覧になっていただければ、幸いです。#イス#いす#チェアー#折りたたみ椅子#当時物#レトロ#くろがね#リトルツインスターズ#サンリオ#SANRIO#旧ロゴ#キャラクターグッズ#激レア#希少