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金蒔絵 松喰鶴 加賀蒔絵塗師 峯清 朱塗 棗 茶道具 b468
商品番号 A38200555701
商品名

金蒔絵 松喰鶴 加賀蒔絵塗師 峯清 朱塗 棗 茶道具 b468
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓茶入棗一覧↓【#NextOnenatume】加賀蒔絵塗師峯清の金蒔絵松喰鶴朱塗棗です。金蒔絵で描かれた鶴と松が豪華で縁起が良い茶入れですね。四方桟の良いお箱に入った上位品。約7.8cm　高約5.5cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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