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商品詳細
帝室技芸員初代伊藤陶山金銀彩色絵葡萄葉茶器セット共箱/共布こちらの商品は1902年頃の初代伊藤陶山の作品です。【商品状態】茶碗2客細かいニュウがございます、最後の写真にてご確認ください。【サイズ】急須:幅約：11㎝×13㎝高約：6㎝湯冷まし幅約：9.8㎝×9㎝高約：4.2㎝茶碗口径約7.8cm高さ約5㎝種類...茶道具
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帝室技芸員 初代伊藤陶山 色絵葡萄葉 茶器セット 共箱/共布 - 陶芸
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