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額縁 アンティーク 木製 フレーム 3つセット
商品番号 P10056257094
商品名

額縁 アンティーク 木製 フレーム 3つセット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※土日発送のみ額縁アンティーク木製フレーム3つセット木で出来てます外枠のサイズ約30×36.5cmガラス面のサイズ約14.5×21cm新品未開封袋に入っておりましたが、後ろの金具が固くて開けにくいです(厚紙などで引っ掛けると開けやすいです)また一部錆びてます古いもので箱が経年劣化で傷んでおります神経質な方は御遠慮くださいこのままガラス面をプチプチ梱包して発送します※中身とサイズの写真は同じ物のため前販売したものを利用してます
http://narcologia.ru/goods/contemplate569677.html
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