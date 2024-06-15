額縁 アンティーク 木製 フレーム 3つセット

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商品詳細
※土日発送のみ額縁アンティーク木製フレーム3つセット木で出来てます外枠のサイズ約30×36.5cmガラス面のサイズ約14.5×21cm新品未開封袋に入っておりましたが、後ろの金具が固くて開けにくいです(厚紙などで引っ掛けると開けやすいです)また一部錆びてます古いもので箱が経年劣化で傷んでおります神経質な方は御遠慮くださいこのままガラス面をプチプチ梱包して発送します※中身とサイズの写真は同じ物のため前販売したものを利用してます
http://narcologia.ru/goods/contemplate569677.html
http://narcologia.ru/goods/preference450938.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild981852.html
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