

パクボゴム♪レットミーフライ パンフレット\u0026バックピンバッチSet パクボゴム♪レットミーフライ パンフレット\u0026バックピンバッチSet



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韓国で現在、公演中のパクボゴム出演ミュージカル♪Letmefly♫のパンフレットとキャンバストートバック、ピンバッチのセットです。韓国の会場にて購入いたしました。バックはマチもあり、かなり厚手の生地でしっかりしてます。パンフレットは厚みのある紙で作られており、ページ数も結構あるので見応えあるかと思います。ピンバッチはワッペンと一緒にそのままバックに付けたりでき、とても素敵です。写真に写っている物とは別の未開封のお品をお譲りいたします。特に目立つ汚れ傷などは見当たりませんが、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。即購入OKです#パクボゴム#ボゴム#パク・ボゴム#レットミーフライ#Letmefly