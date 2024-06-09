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パクボゴム♪レットミーフライ パンフレット\u0026バックピンバッチSet
商品番号 M65019584346
商品名

パクボゴム♪レットミーフライ パンフレット\u0026バックピンバッチSet
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国で現在、公演中のパクボゴム出演ミュージカル♪Letmefly♫のパンフレットとキャンバストートバック、ピンバッチのセットです。韓国の会場にて購入いたしました。バックはマチもあり、かなり厚手の生地でしっかりしてます。パンフレットは厚みのある紙で作られており、ページ数も結構あるので見応えあるかと思います。ピンバッチはワッペンと一緒にそのままバックに付けたりでき、とても素敵です。写真に写っている物とは別の未開封のお品をお譲りいたします。特に目立つ汚れ傷などは見当たりませんが、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。即購入OKです#パクボゴム#ボゴム#パク・ボゴム#レットミーフライ#Letmefly
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