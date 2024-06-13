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商品詳細
アニメーション、イラストクリエーターの花蟲のキャンバスアート作品です(^-^)目立った傷、汚れはありません。額縁は別途購入したものです(^-^)キャンバス縦24,5cm横33,7cm額縁縦38cm横48cm額縁に作品を入れた状態で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/providence667694.html
http://narcologia.ru/goods/moisture923069.html
http://narcologia.ru/goods/recycling896714.html
花蟲 キャンバスアート イラスト - 絵画/タペストリ
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